СМИ: В Подмосковье смерч снес крыши домов

Отмечается, что сильнее всего были повреждены дома на улице Клубничной. Согласно предварительной информации, местные жители не пострадали.

Накануне в Рязанской области мощный смерч повалил лес на базе отдыха в Дубровичах. В тот момент на месте ЧП находились несколько десятков семей, никто из них не пострадал.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы призвали водителей соблюдать повышенную осторожность в связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и сильным ветром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».