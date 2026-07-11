СМИ: В Подмосковье смерч снес крыши домов
В Подмосковье в коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что сильнее всего были повреждены дома на улице Клубничной. Согласно предварительной информации, местные жители не пострадали.
Накануне в Рязанской области мощный смерч повалил лес на базе отдыха в Дубровичах. В тот момент на месте ЧП находились несколько десятков семей, никто из них не пострадал.
Ранее в Департаменте транспорта Москвы призвали водителей соблюдать повышенную осторожность в связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и сильным ветром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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