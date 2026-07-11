В забеге в Монако Ваньоньи побил рекорд по бегу на 1000 метров
Кенийский спортсмен Эммануэл Ваньоньи установил мировой рекорд в беге на дистанции 1 тысяча метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что кениец преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. При этом на 0,13 секунды он побил рекорд, установленный 27 лет назад другим кенийцем — Ноем Нгени.
Ваньоньи 21 год. В 2024 году он стал олимпийским чемпионом на дистанции 800 метров. Спортсмен также является золотым и серебряным призером чемпионатов мира. Бег на 1 тысячу метров не входит в программу Олимпийских игр, ЧМ и чемпионатов Европы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии.
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