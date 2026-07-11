МО: За ночь силы ПВО сбили почти 180 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 11 июля российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 178 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 10 июля до 08:00 утра 11 июля.

Уточняется, что дроны ВСУ были сбиты над Брянским, Калужским, Ростовским, Смоленским, Тверским и Московским регионами. Беспилотники также были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, над Азовским и Черным морями, пишет RT.

Ранее в Минобороны объявили, что ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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