МО: За ночь силы ПВО сбили почти 180 БПЛА ВСУ

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 10 июля до 08:00 утра 11 июля.

Уточняется, что дроны ВСУ были сбиты над Брянским, Калужским, Ростовским, Смоленским, Тверским и Московским регионами. Беспилотники также были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, над Азовским и Черным морями, пишет RT.

Ранее в Минобороны объявили, что ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».