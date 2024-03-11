В ГД внесли проект о признании передачи Крыма УССР недействительной
В Госдуму внесли проект закона о признании недействительным передачу Крыма из состава РСФСР в состав УСС в 1954 году. Авторами инициативы стали депутат нижней палаты Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Документ размещен в базе данных Госдумы.
Они предложили признать решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, не имеющими юридической силы. По мнению парламентариев, оно было принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР и не соответствует международному праву.
В документе также подчеркивается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведеного на полуострове 18 марта 2014 года. Украина считает эту территорию своей.
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