В ГД внесли проект о признании передачи Крыма УССР недействительной

Они предложили признать решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, не имеющими юридической силы. По мнению парламентариев, оно было принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР и не соответствует международному праву.

В документе также подчеркивается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведеного на полуострове 18 марта 2014 года. Украина считает эту территорию своей.











