В ГД объяснили посягательство Японии на Южные Курилы «синдромом проигравшего»

Ужесточение риторики Японии по Курильским островам связано с тем, что они прекрасно понимают, что у них нет шансов, и они пытаются найти лазейки, чтобы оспорить договор (Симодский трактат - прим. НСН). Об этом заявила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Ее слова приводит ОТР.

Ранее премьер Японии Сигэру Исиба 7 февраля обратился ко Всеяпонскому съезду и выступил за возвращение северных территорий по видеосвязи. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, на которые претендует Япония. Тогда Исиба также назвал прискорбным тот факт, что Япония и Россия так и не пришли к общему мнению о статусе Южных Курил и не подписали мирный договор.