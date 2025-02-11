В ГД объяснили посягательство Японии на Южные Курилы «синдромом проигравшего»
Ужесточение риторики Японии по Курильским островам связано с тем, что они прекрасно понимают, что у них нет шансов, и они пытаются найти лазейки, чтобы оспорить договор (Симодский трактат - прим. НСН). Об этом заявила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Ее слова приводит ОТР.
Ранее премьер Японии Сигэру Исиба 7 февраля обратился ко Всеяпонскому съезду и выступил за возвращение северных территорий по видеосвязи. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, на которые претендует Япония. Тогда Исиба также назвал прискорбным тот факт, что Япония и Россия так и не пришли к общему мнению о статусе Южных Курил и не подписали мирный договор.
Журова назвала риторику японских властей «синдром проигравшего», который обострился в преддверии 80-летия Великой Победы СССР во Второй мировой войне. Таким образом, когда все вокруг будут отмечать это событие, японцы будут вспоминать свои неудачи, отметила Журова.
Ранее японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН заявил, что российская сторона не собирается даже возобновлять переговоры о возможном мирном соглашении с Японией по Курильским островам, так как японцы занимают враждебную позицию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минэнерго заявили, что Россия продолжит поставки нефти на мировой рынок
- Путин поддержал намерение главы Калужской области Шапши пойти на второй срок
- Умерла народная артистка России Ольга Титкова
- Угрозу авиационной атаки объявляли в Ростовской области
- Женщина в Канаде выиграла в лотерею дважды за одну неделю
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 300 военнослужащих и два танка
- Глава Минпросвещения анонсировал создание домена «Образование»
- В ГД объяснили посягательство Японии на Южные Курилы «синдромом проигравшего»
- Росавиация: В Москву из Вашингтона сегодня выполнен разовый технический рейс
- Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru