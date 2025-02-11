В ГД объяснили посягательство Японии на Южные Курилы «синдромом проигравшего»

Ужесточение риторики Японии по Курильским островам связано с тем, что они прекрасно понимают, что у них нет шансов, и они пытаются найти лазейки, чтобы оспорить договор (Симодский трактат - прим. НСН). Об этом заявила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Ее слова приводит ОТР.

Ранее премьер Японии Сигэру Исиба 7 февраля обратился ко Всеяпонскому съезду и выступил за возвращение северных территорий по видеосвязи. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, на которые претендует Япония. Тогда Исиба также назвал прискорбным тот факт, что Япония и Россия так и не пришли к общему мнению о статусе Южных Курил и не подписали мирный договор.

Рэпера Scally Milano депортировали из Японии после высказываний о Курилах

Журова назвала риторику японских властей «синдром проигравшего», который обострился в преддверии 80-летия Великой Победы СССР во Второй мировой войне. Таким образом, когда все вокруг будут отмечать это событие, японцы будут вспоминать свои неудачи, отметила Журова.

Ранее японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН заявил, что российская сторона не собирается даже возобновлять переговоры о возможном мирном соглашении с Японией по Курильским островам, так как японцы занимают враждебную позицию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Руссак
ТЕГИ:КурилыЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры