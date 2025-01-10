Рэпера Scally Milano депортировали из Японии после высказываний о Курилах

Российский музыкант Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) сообщил о своей депортации из Японии. Об этом исполнитель рассказал в своем Telegram-канале.

Причиной стали его высказывания, сделанные в одном из видео, которое он опубликовал, находясь в Японии. В нем музыкант в грубой форме заявил, что Курильские острова принадлежат России, подчеркнув: «Курильские острова — наши. [Ничего не] отдадим вам».