В ФРГ рассказали, кому выгодны «ведущие к голоду и разрухе» санкции против России

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт рассказал журналистам телеканала «360», что в санкциях против России заинтересована третья сторона, которая хочет посеять хаос, голод и разруху, отключив SWIFT.

Он не объяснил, кто является этой третьей стороной, но подчеркнул, что сегодня Европарламент не обладает полномочиями принимать решения такого характера, так как является лишь искусственным инструментом.

В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT

Накануне Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию, которая призывает отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2».

Ранее Европарламент призвал страны Евросоюза к «координированной высылке российских дипломатов» в знак солидарности с Чехией,


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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияСанкции Против РоссииЕвропарламент
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