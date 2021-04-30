В ФРГ рассказали, кому выгодны «ведущие к голоду и разрухе» санкции против России
Депутат Бундестага Вальдемар Гердт рассказал журналистам телеканала «360», что в санкциях против России заинтересована третья сторона, которая хочет посеять хаос, голод и разруху, отключив SWIFT.
Он не объяснил, кто является этой третьей стороной, но подчеркнул, что сегодня Европарламент не обладает полномочиями принимать решения такого характера, так как является лишь искусственным инструментом.
Накануне Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию, которая призывает отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2».
Ранее Европарламент призвал страны Евросоюза к «координированной высылке российских дипломатов» в знак солидарности с Чехией,
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