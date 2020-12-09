В ФРГ призвали повысить расходы на оборону из-за «программы вооружений» России

Согласно Крамп-Карренбауэр, вопросы наращивания вооружений, диалог, дипломатия и военная сила не должны быть разделяться. По ее словам, кто знаком с российской программой вооружений, тот понимает необходимость инвестирования в будущее обороны страны.

Ранее 25 ноября, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности, а переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы» из-за «угрозы», возникшей после модернизации российских ВС.

