Захарова не по-женски ответила главе Минобороны Германии о «позиции силы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Германия является зависимой от США страной в сфере безопасности. Об этом она написала в своем Facebook в ответ на призыв и министра обороны ФРГ Аннегреты Крамп-Карренбауэр начать разговаривать с Россией «с позиции силы».

Министр обороны ФРГ оценила угрозу со стороны России

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности»», — отмечает Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ напомнила, что в Германии дислоцируется один из крупнейших американских зарубежных контингентов.

«Совсем недавно Германия выражала недовольство планами США перебазировать часть американских войск в другие государства», — цитирует Захарову Газета.ru.

Также дипломат указала, на то, что Германия, на территории которой США разместили ядерное оружие, не имеет к нему никакого отношения, отмечает ТАСС.

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости», — заявила Захарова.

Напомним, в среду, 25 ноября, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности, а переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы» из-за «угрозы», возникшей после модернизации российских ВС.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ГерманияМИД РФМария Захарова
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