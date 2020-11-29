Захарова не по-женски ответила главе Минобороны Германии о «позиции силы»

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности»», — отмечает Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ напомнила, что в Германии дислоцируется один из крупнейших американских зарубежных контингентов.

«Совсем недавно Германия выражала недовольство планами США перебазировать часть американских войск в другие государства», — цитирует Захарову Газета.ru.

Также дипломат указала, на то, что Германия, на территории которой США разместили ядерное оружие, не имеет к нему никакого отношения, отмечает ТАСС.

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости», — заявила Захарова.

Напомним, в среду, 25 ноября, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности, а переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы» из-за «угрозы», возникшей после модернизации российских ВС.

