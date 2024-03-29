В ФРГ потребовали запретить партию «Альтернатива для Германии»
Протестующие в Германии призвали запретить правую партию «Альтернатива для Германии» (вторая по популярности политическая сила в стране). Об этом сообщило издание The Washington Post.
Поводом к протестам послужила встреча высокопоставленных членов партии с «крайне правыми экстремистами». В ходе нее планировалось обсудить план насильственной депортации мигрантов.
Издание сообщает, что с лозунгами «За демократию, против правых» на демонстрации вышли сотни тысяч людей.
Тем временем немецкое правительство рассматривает запрет финансирования деятельности правых партий — власти ФРГ считают их экстремистскими. В экстремизме подозревают «Альтернативу для Германии» и разведслужбы Германии.
Ранее член фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что Германия рассматривает вариант мирных переговоров с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru