В ФРГ потребовали запретить партию «Альтернатива для Германии»

Поводом к протестам послужила встреча высокопоставленных членов партии с «крайне правыми экстремистами». В ходе нее планировалось обсудить план насильственной депортации мигрантов.

Издание сообщает, что с лозунгами «За демократию, против правых» на демонстрации вышли сотни тысяч людей.

Тем временем немецкое правительство рассматривает запрет финансирования деятельности правых партий — власти ФРГ считают их экстремистскими. В экстремизме подозревают «Альтернативу для Германии» и разведслужбы Германии.

Ранее член фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что Германия рассматривает вариант мирных переговоров с Россией.

