В Берлине транспортный коллапс из-за массовой забастовки
В Берлине полностью парализован общественный транспорт. В столице Германии не ходят автобусы, трамваи, не работает метро, передает телеканал ARD.
Транспортный коллапс произошел из-за массовой забастовки сотрудников общественного транспорта, организованной профсоюзом Verdi.
Такая же акция проходит в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Протестующие работники требуют сокращения рабочей недели, увеличения времени отдыха между сменами, введения дополнительных выходных для работающих ночью и вахтовым методом.
Ранее забастовка профсоюзов Финляндии парализовала общественный транспорт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru