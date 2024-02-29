В Берлине транспортный коллапс из-за массовой забастовки

В Берлине полностью парализован общественный транспорт. В столице Германии не ходят автобусы, трамваи, не работает метро, передает телеканал ARD.

Французские фермеры заявили о снятии блокады с автотрасс

Транспортный коллапс произошел из-за массовой забастовки сотрудников общественного транспорта, организованной профсоюзом Verdi.

Такая же акция проходит в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Протестующие работники требуют сокращения рабочей недели, увеличения времени отдыха между сменами, введения дополнительных выходных для работающих ночью и вахтовым методом.

Ранее забастовка профсоюзов Финляндии парализовала общественный транспорт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ПрофсоюзыОбщественный ТранспортЗабастовкаБерлин

Горячие новости

Все новости

партнеры