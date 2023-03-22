В ФРГ назвали планы Британии отправить Украине снаряды с ураном преступлением

Планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном являются «преступлением». Такое заявление сделала депутат Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт на своей странице в Twitter.

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Она отметила, что использование таких снарядов загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и солдат.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.

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ФОТО: РИА Новости
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