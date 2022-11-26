В Финляндии заявили о готовности законопроекта о вступлении страны в НАТО в декабре
Законопроект о вступлении Финляндии в Североамериканский альянс парламент подготовит уже в декабре. Такой срок назвал министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в ходе заседания Совета партии «Зеленых».
«Правительство готово представить законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже в декабре», - отметил глава финского МИДа.
Хаависто заявил также, что «закон может быть готов еще до того, как Турция и Венгрия ратифицируют вступление Финляндии в НАТО».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО не поможет укреплению безопасности Североатлантического альянса. Замминистра иностранных дел добавил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО ухудшает безопасность Североатлантического альянса, так как благодаря этому создается линия соприкосновения с Россией длиной более 1200 километров, объявленной НАТО основной угрозой и главным противником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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