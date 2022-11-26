В Финляндии заявили о готовности законопроекта о вступлении страны в НАТО в декабре

«Правительство готово представить законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже в декабре», - отметил глава финского МИДа.

Хаависто заявил также, что «закон может быть готов еще до того, как Турция и Венгрия ратифицируют вступление Финляндии в НАТО».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО не поможет укреплению безопасности Североатлантического альянса. Замминистра иностранных дел добавил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО ухудшает безопасность Североатлантического альянса, так как благодаря этому создается линия соприкосновения с Россией длиной более 1200 километров, объявленной НАТО основной угрозой и главным противником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

