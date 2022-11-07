Ниинисте: Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории

Как отметил Ниинисте в ходе выступления на открытии курсов по национальной обороне, опасно, что разговоры о ядерном оружии стали «обыденностью».

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия не исключает размещение ядерного оружия у границ с Россией после вступления в НАТО. Однако позже глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что страна не будет стремиться разместить ядерное оружие в случае вхождения в блок. Кроме того, Ниинисте отмечал, что не поддерживает размещение ядерного вооружения на финской территории.

