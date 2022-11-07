Ниинисте: Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории

Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Глава МИД Финляндии: Вступление в НАТО может привести к «кризисной ситуации»

Как отметил Ниинисте в ходе выступления на открытии курсов по национальной обороне, опасно, что разговоры о ядерном оружии стали «обыденностью».

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия не исключает размещение ядерного оружия у границ с Россией после вступления в НАТО. Однако позже глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что страна не будет стремиться разместить ядерное оружие в случае вхождения в блок. Кроме того, Ниинисте отмечал, что не поддерживает размещение ядерного вооружения на финской территории.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЯдерное ОружиеФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры