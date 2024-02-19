В Финляндии заявили, что не планируют размещать ядерное оружие США
Финляндия не видит необходимости в размещении ядерного арсенала США на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью газете Rzeczpospolita.
«В этом нет необходимости, поскольку НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание», — указал политик.
По словам Орпо, для обеспечения безопасности альянса достаточно ядерного оружия, развернутого в нескольких странах блока. Вместе с тем премьер-министр сообщил, что Финляндия «тщательно готовится» к участию в сдерживании потенциальных угроз НАТО с помощью обычных вооружений.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в беседе с RT заявила, что стратегия Хельсинки определяется партнерами страны в НАТО, и следует ожидать ужесточения финской внешней политики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru