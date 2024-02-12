«Лучше не будет»!»: Новый президент Финляндии ускорит развертывание баз НАТО

Новый президент Финляндии Александр Стубб будет работать над развертыванием баз НАТО в стране, границы с Россией в связи с этим открыты в ближайшее время не будут, заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов с 51,6% голосов. Политик является сторонником сохранения жесткого курса в отношении Москвы. Он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине. Он также призывал активизировать поддержку Киева.