В Финляндии предложили запретить россиянам покупать жилье
Финские власти предложили полностью запретить покупку недвижимости гражданами России, сообщило агентство Bloomberg.
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил, что страна имеет с Россией самую длинную сухопутную границу среди стран НАТО.
Отмечается, что документ поступит в парламент Финляндии до конца года. Он будет касаться не только России, но и всех граждан, представляющих страны, которые «нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии».
Также финские власти мотивировали свое решение желанием изучить возможность более эффективность изъятия и надзора за активами, которые имеют определяющее значение для надежности поставок и безопасности общества.
По данным агентства, инициатива была озвучена менее чем через два месяца после принятия закона, позволяющего Финляндии выдворять мигрантов, отправленных Россией на ее восточную границу.
Ранее сообщалось, что финские пограничники планируют использовать радиотехнологии для мониторинга перемещений мобильных телефонов вблизи границы с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru