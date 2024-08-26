В Финляндии оштрафуют троих французов за переход границы с Россией

Финская прокуратура требует наложить штраф на троих граждан Франции за незаконное пересечение границы с Россией в районе Париккала, сообщила финская Пограничная охрана.

Инцидент произошел 24 августа, когда местный житель заметил троих мужчин, направлявшихся в сторону российской границы. Прибывшие на место пограничники установили, что это были граждане Франции, которые приехали в Финляндию для наблюдения за природой и птицами.