В Финляндии оштрафуют троих французов за переход границы с Россией
Финская прокуратура требует наложить штраф на троих граждан Франции за незаконное пересечение границы с Россией в районе Париккала, сообщила финская Пограничная охрана.
Инцидент произошел 24 августа, когда местный житель заметил троих мужчин, направлявшихся в сторону российской границы. Прибывшие на место пограничники установили, что это были граждане Франции, которые приехали в Финляндию для наблюдения за природой и птицами.
Оказавшись у границы, они решили «поближе познакомиться с Россией», проигнорировав предупреждающие знаки.
Французы признали свою вину и теперь им грозит штраф в размере 30-40 дневных заработков каждого. Пограничный комиссар Юго-Восточной Финляндии проинформировал о случившемся своего коллегу из Выборгского района Ленинградской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru