СМИ: в Финляндии будут отслеживать перемещение телефонов у российской границы

Согласно сообщениям в СМИ, пограничники смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов, но не будут иметь доступа к информации о владельцах устройств или перехватывать передаваемые ими данные.

Это позволит пограничной службе определить количество людей и их местоположение вблизи границы, как с финской, так и с российской стороны. Новые технологии будут обеспечивать возможность перехвата радиосигналов на расстоянии 30-40 километров, включая сигналы от дронов и других устройств, передающих радиосигналы, передает «Радиоточка НСН».

