СМИ: в Финляндии будут отслеживать перемещение телефонов у российской границы
Финские пограничники планируют использовать радиотехнологии для мониторинга перемещений мобильных телефонов вблизи границы с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
МВД Финляндии недавно внесло изменения в закон о пограничной службе, расширив полномочия пограничников в применении радиотехнологий. Эти поправки вступили в силу 5 июля, однако пограничная служба пока не приобрела необходимое оборудование для их реализации.
Согласно сообщениям в СМИ, пограничники смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов, но не будут иметь доступа к информации о владельцах устройств или перехватывать передаваемые ими данные.
Это позволит пограничной службе определить количество людей и их местоположение вблизи границы, как с финской, так и с российской стороны. Новые технологии будут обеспечивать возможность перехвата радиосигналов на расстоянии 30-40 километров, включая сигналы от дронов и других устройств, передающих радиосигналы, передает «Радиоточка НСН».
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