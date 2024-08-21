СМИ: в Финляндии будут отслеживать перемещение телефонов у российской границы

Финские пограничники планируют использовать радиотехнологии для мониторинга перемещений мобильных телефонов вблизи границы с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

МВД Финляндии недавно внесло изменения в закон о пограничной службе, расширив полномочия пограничников в применении радиотехнологий. Эти поправки вступили в силу 5 июля, однако пограничная служба пока не приобрела необходимое оборудование для их реализации.

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Согласно сообщениям в СМИ, пограничники смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов, но не будут иметь доступа к информации о владельцах устройств или перехватывать передаваемые ими данные.

Это позволит пограничной службе определить количество людей и их местоположение вблизи границы, как с финской, так и с российской стороны. Новые технологии будут обеспечивать возможность перехвата радиосигналов на расстоянии 30-40 километров, включая сигналы от дронов и других устройств, передающих радиосигналы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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