Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией

Отмечается, что нормативно-правовой акт под названием «Закон о выдворении» будет готов к обсуждению в парламенте не ранее второй недели мая. Доработкой документа занимается МВД.

По информации газеты, законопроект примут до конца весенней сессии парламента. После получения отказа в убежище беженцы будут быстро депортированы с территории Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили оставить установленные на дорогах указатели на Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».

