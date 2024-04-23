Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией

В Финляндии отложили принятие законопроекта, который позволит в сжатые сроки отказывать в убежище беженцам, прибывающим со стороны границы с Россией, а также возвращать их обратно. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

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Отмечается, что нормативно-правовой акт под названием «Закон о выдворении» будет готов к обсуждению в парламенте не ранее второй недели мая. Доработкой документа занимается МВД.

По информации газеты, законопроект примут до конца весенней сессии парламента. После получения отказа в убежище беженцы будут быстро депортированы с территории Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили оставить установленные на дорогах указатели на Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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