Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией
В Финляндии отложили принятие законопроекта, который позволит в сжатые сроки отказывать в убежище беженцам, прибывающим со стороны границы с Россией, а также возвращать их обратно. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.
Отмечается, что нормативно-правовой акт под названием «Закон о выдворении» будет готов к обсуждению в парламенте не ранее второй недели мая. Доработкой документа занимается МВД.
По информации газеты, законопроект примут до конца весенней сессии парламента. После получения отказа в убежище беженцы будут быстро депортированы с территории Финляндии.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили оставить установленные на дорогах указатели на Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».
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