В Финляндии предложили в приграничном с Россией городе расположить базу НАТО
Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву в Южной Карелии на границе с Россией, предложил использовать территорию муниципалитета для размещения базы НАТО. Об этом сообщает Yle.
«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если силы обороны так захотят. Про размещение сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», - цитирует финского мэра RT.
Ярву считает, что натовская база «поможет создать чувство безопасности и уверенности» у представителей местного бизнеса, пишет Газета.ru.
Ранее обозреватель Сернур Яссыкай в своем материале для Yeni Safak высказал мнение о том, что расширение НАТО за счет включения в ее состав Швеции и Финляндии грозит превращением Балтийского моря в «озеро» блока. Расширение НАТО формально приведет к окружению Калининградской области, что спровоцирует ответную реакцию Москвы.
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