В Финляндии предложили в приграничном с Россией городе расположить базу НАТО

Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву в Южной Карелии на границе с Россией, предложил использовать территорию муниципалитета для размещения базы НАТО. Об этом сообщает Yle.

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«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если силы обороны так захотят. Про размещение сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», - цитирует финского мэра RT.

Ярву считает, что натовская база «поможет создать чувство безопасности и уверенности» у представителей местного бизнеса, пишет Газета.ru.

Ранее обозреватель Сернур Яссыкай в своем материале для Yeni Safak высказал мнение о том, что расширение НАТО за счет включения в ее состав Швеции и Финляндии грозит превращением Балтийского моря в «озеро» блока. Расширение НАТО формально приведет к окружению Калининградской области, что спровоцирует ответную реакцию Москвы.

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