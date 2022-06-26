В Евросовете допустили запрет импорта российского золота вслед за G7
Евросоюз готов рассмотреть возможность введения запрета на импорт золота из России, но важно, чтобы санкции не вредили экономике ЕС. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.
Он заверил, что обсудит этот вопрос на ближайшем саммите G7 и Евросоюза, которые, по его словам, должны единогласно принимать решения в отношении санкций.
26 июня президент США Джо Байден сообщил, что скоро страны-участницы G7 введут запрет на импорт российского драгоценного металла.
До этого стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония хотят запретить импортировать вновь добытое золото из России.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках следующего пакета санкций ЕС может сделать российское золото неликвидным, но это никак не отразится на глобальном рынке и золотовалютных резервах страны.
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