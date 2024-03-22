В Евросоюзе заявили, что не боятся ответа России на изъятие замороженных активов
22 марта 202417:41
Евросоюз не боится, что Россия предпримет ответные шаги после использования ее замороженных активов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе Мишель заявил, что ЕС не прекратит работу по изъятию доходов с замороженных активов России для помощи Украины.
Также глава Евросовета назвал честным такой способ поддержки Украины.
Ранее сенат Швейцарии большинством голосов проголосовал за передачу Украине заблокированных активов России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru