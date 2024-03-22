В Евросоюзе заявили, что не боятся ответа России на изъятие замороженных активов

Евросоюз не боится, что Россия предпримет ответные шаги после использования ее замороженных активов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

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В ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе Мишель заявил, что ЕС не прекратит работу по изъятию доходов с замороженных активов России для помощи Украины.

Также глава Евросовета назвал честным такой способ поддержки Украины.

Ранее сенат Швейцарии большинством голосов проголосовал за передачу Украине заблокированных активов России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСРоссияЕвросоюз

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