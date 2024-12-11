В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы стран-участниц Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщило председательство Венгрии в Евросовете в соцсети Х.

ЕС обсудит введение новых санкций против России за «гибридные угрозы»

Как отмечается, новые ограничительные меры расширяют список организаций и граждан РФ, находящихся в стоп-листе ЕС.

«Пакет нацелен на организации в России и третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому совершенствованию РФ путем обхода экспортных ограничений», — говорится в сообщении.

Также санкции ограничивают деятельность дополнительных судов третьих стран, которые поддерживают действия России.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США ужесточат санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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