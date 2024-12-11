В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
Послы стран-участниц Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщило председательство Венгрии в Евросовете в соцсети Х.
Как отмечается, новые ограничительные меры расширяют список организаций и граждан РФ, находящихся в стоп-листе ЕС.
«Пакет нацелен на организации в России и третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому совершенствованию РФ путем обхода экспортных ограничений», — говорится в сообщении.
Также санкции ограничивают деятельность дополнительных судов третьих стран, которые поддерживают действия России.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США ужесточат санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Черным морем
- Джим Керри назвал причину возвращения в кино
- Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам
- Минбороны РФ заявило об ударе ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге
- В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
- СМИ: В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада
- Эксперт: Реорганизация промзоны в ЮЗАО позволит эффективнее использовать землю города
- Мультфильм «Грузовички» выйдет в России в 2026 году
- «Ясно, к чему готовиться»: Путин узнал о вопросах, поступающих на «Прямую линию»
- Подача тепла после повреждения котельной в Таганроге возобновлена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru