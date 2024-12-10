ЕС обсудит введение новых санкций против России за «гибридные угрозы»

Послы стран Евросоюза планируют 11 декабря рассмотреть возможность введения первых санкций против России за предполагаемые вмешательства в выборы, кибератаки и акты саботажа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Санкционный список может включать 16 физических лиц и 3 юридических организаций, однако подробности о возможных ограничениях пока не раскрываются. Эти меры станут первыми, введенными в рамках нового механизма санкций, одобренного Евросоюзом 8 октября.

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Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Брюссель обвиняет Москву в «гибридных действиях», включая кибератаки, манипуляции с информацией, вмешательство в выборы, саботаж критической инфраструктуры и подрывную деятельность через миграционные кризисы.

Кроме того, ЕС утверждает, что Россия якобы нарушает спутниковые коммуникации, воздушное пространство стран НАТО и организует нападения на территории ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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