ЕС обсудит введение новых санкций против России за «гибридные угрозы»

Послы стран Евросоюза планируют 11 декабря рассмотреть возможность введения первых санкций против России за предполагаемые вмешательства в выборы, кибератаки и акты саботажа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Санкционный список может включать 16 физических лиц и 3 юридических организаций, однако подробности о возможных ограничениях пока не раскрываются. Эти меры станут первыми, введенными в рамках нового механизма санкций, одобренного Евросоюзом 8 октября.