В Евросоюзе призвали определить дату окончания переговоров по Украине

Необходимо определить финальную дату окончания переговоров с Россией о прекращении огня на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Трамп: Для начала режима прекращения огня на Украине есть дедлайн

По его словам, к такому мнению на встрече в Мадриде пришли министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и Украины.

Сикорский напомнил, что Россия уже получила определённые обещания от США, а Киев согласился на прекращения огня без условий.

«Мы не можем вечно ждать», - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Белый дом и Кремля не договорятся о прекращении конфликта на Украине, то он введёт вторичные тарифы на всю поступающую из России нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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