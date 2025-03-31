В Евросоюзе призвали определить дату окончания переговоров по Украине
Необходимо определить финальную дату окончания переговоров с Россией о прекращении огня на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
По его словам, к такому мнению на встрече в Мадриде пришли министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и Украины.
Сикорский напомнил, что Россия уже получила определённые обещания от США, а Киев согласился на прекращения огня без условий.
«Мы не можем вечно ждать», - заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Белый дом и Кремля не договорятся о прекращении конфликта на Украине, то он введёт вторичные тарифы на всю поступающую из России нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru