В Евросоюзе призвали определить дату окончания переговоров по Украине

По его словам, к такому мнению на встрече в Мадриде пришли министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и Украины.

Сикорский напомнил, что Россия уже получила определённые обещания от США, а Киев согласился на прекращения огня без условий.

«Мы не можем вечно ждать», - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Белый дом и Кремля не договорятся о прекращении конфликта на Украине, то он введёт вторичные тарифы на всю поступающую из России нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

