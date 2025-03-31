Трамп: Для начала режима прекращения огня на Украине есть дедлайн
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о наличии «психологического дедлайна» для начала режима прекращения огня.
Главу государства спросили, существует ли крайний срок, когда его российский коллега Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня.
Трамп указал на «психологический дедлайн», отметив: «если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад.
Также, по словам президента США, он рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru