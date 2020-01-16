В Евросоюзе поддержали Польшу в конфликте с РФ на тему Второй мировой

Евросоюз встал на сторону Польши в споре с Россией по поводу роли страны во Второй мировой войне. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Польша несет ответственность за развязывание войны, что стало причиной роста напряженности в отношениях между странами.