В Евросоюзе поддержали Польшу в конфликте с РФ на тему Второй мировой
Евросоюз встал на сторону Польши в споре с Россией по поводу роли страны во Второй мировой войне. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Польша несет ответственность за развязывание войны, что стало причиной роста напряженности в отношениях между странами.
Так, заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова заявила, что она «отвергает любые ложные претензии», которые изображают Польшу преступником, а не жертвой войны 1939-1945 годов. «Как гласит теперь известная цитата: каждый имеет право на собственное мнение, но не на собственные факты. Организованное и целенаправленное распространение искажений и дезинформации - это то, что мы должны противостоять и отвергать», - приводит ее слова агентство.
В свою очередь депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер сказал, что люди «не могут принять попытку Путина переписать историю». Комментарии прозвучали во время дебатов на тему «Искажение европейской истории и воспоминания о Второй мировой войне».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Евросоюзе поддержали Польшу в конфликте с РФ на тему Второй мировой
- В аэропорту Испании произошел пожар
- Путин создал рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию
- В Петербурге вооруженные люди напали на банк
- США и Китай заключили соглашение о первой фазе торговой сделки