В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР

В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.

В службе также отметили, что действия КНДР подрывают среду для дипломатии и диалога. Также в ЕС призвали участвовать в процессе денуклеризации.

