В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР

В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР, заявив, что они создают угрозы международной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Британские СМИ отметили резкое похудение Ким Чен Ына

В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.

В службе также отметили, что действия КНДР подрывают среду для дипломатии и диалога. Также в ЕС призвали участвовать в процессе денуклеризации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзКНДР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры