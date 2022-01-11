В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР
В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР, заявив, что они создают угрозы международной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.
В службе также отметили, что действия КНДР подрывают среду для дипломатии и диалога. Также в ЕС призвали участвовать в процессе денуклеризации.
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