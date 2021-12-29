Британские СМИ отметили резкое похудение Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ына серьезно похудел за последнее время, согласно недавно появившимся фотографиям. Об этом пишут газеты Daily Mail и Daily Star.

Речь идет о фотографиях, сделанных на последнем пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи. B Daily Star назвали политика «почти неузнаваемым» из-за сброса веса.

В Daily Mail предположили, что Ким Чен Ын сбросил около 20 кг. По мнению автором издания, это может быть связано с сокращением рациона политика в знак солидарности с гражданами страны, испытывающими трудности с продовольствием из-за закрытых границ.

Границы страны закрыты с января 2020 года. По данным властей КНДР, с начала пандемии в стране не выявлено ни одного случая заражения.





