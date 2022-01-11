КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Сеул заявил о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Минобороны Японии предполагает, что Пхеньян мог испытать баллистическую ракету, сообщает телеканал NHK.
По данным агентства Kyodo, запущенная ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты. По данному факту Япония выразила протест.
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