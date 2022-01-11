КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Сеул заявил о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Минобороны Японии предполагает, что Пхеньян мог испытать баллистическую ракету, сообщает телеканал NHK.

По данным агентства Kyodo, запущенная ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты. По данному факту Япония выразила протест.

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