В Евросоюзе Белоруссии пригрозили расширением санкций за эскалацию насилия в стране

В заявлении Боррель также от лица ЕС выразил сожаление, что в республике продолжается игнорирование верховенства права, отметив принудительное изгнание членов Координационного совета оппозиции и эскалацию насилия.

Напомним, белорусская оппозиция оказалась фактически "обезглавленной": из семи членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, на свободе в Минске осталась только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные оппозиционеры либо арестованы, либо вынуждены были покинуть страну. Последним из членов президиума совета в среду был задержан и арестован юрист Максим Знак.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.

