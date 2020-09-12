В Евросоюзе Белоруссии пригрозили расширением санкций за эскалацию насилия в стране
Евросоюз подтвердил свое намерение ввести санкции против лиц, ответственных за насилие и подавление мирных протекстов. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
В заявлении Боррель также от лица ЕС выразил сожаление, что в республике продолжается игнорирование верховенства права, отметив принудительное изгнание членов Координационного совета оппозиции и эскалацию насилия.
Напомним, белорусская оппозиция оказалась фактически "обезглавленной": из семи членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, на свободе в Минске осталась только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные оппозиционеры либо арестованы, либо вынуждены были покинуть страну. Последним из членов президиума совета в среду был задержан и арестован юрист Максим Знак.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.
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