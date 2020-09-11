Уголовное дело о мошенничестве заведено против белорусского оппозиционера Кравцова

В Белоруссии уголовное дело о мошенничестве заведено против члена координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Артема Дунько, выступавшего в эфире СТВ.

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Как пишет агентство, дело возбуждено по ч.4 ст.210 «Хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями». Уточняется, что Кравцов подозревается в соучастии нелегальных операций по отмыванию и обналичиванию денег.

По данным БЕЛТА, Департамент финансовых расследований еще ряд членов координационного совета стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях.

Рaнее стaло известно, что член координационного совета оппозиции Мария Колесниковa проходит в кaчестве подозревaемой по уголовному делу о публичных призывaх к зaхвaту влaсти.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссия
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