Как пишет агентство, дело возбуждено по ч.4 ст.210 «Хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями». Уточняется, что Кравцов подозревается в соучастии нелегальных операций по отмыванию и обналичиванию денег.

По данным БЕЛТА, Департамент финансовых расследований еще ряд членов координационного совета стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях.

Рaнее стaло известно, что член координационного совета оппозиции Мария Колесниковa проходит в кaчестве подозревaемой по уголовному делу о публичных призывaх к зaхвaту влaсти.

