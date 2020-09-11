Уголовное дело о мошенничестве заведено против белорусского оппозиционера Кравцова
В Белоруссии уголовное дело о мошенничестве заведено против члена координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Артема Дунько, выступавшего в эфире СТВ.
Как пишет агентство, дело возбуждено по ч.4 ст.210 «Хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями». Уточняется, что Кравцов подозревается в соучастии нелегальных операций по отмыванию и обналичиванию денег.
По данным БЕЛТА, Департамент финансовых расследований еще ряд членов координационного совета стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях.
Рaнее стaло известно, что член координационного совета оппозиции Мария Колесниковa проходит в кaчестве подозревaемой по уголовному делу о публичных призывaх к зaхвaту влaсти.
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