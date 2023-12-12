В Европе утвердили «механизм иммобилизации доходов от замороженных активов» РФ

Отмечается, что подробности предложения по активам Центробанка РФ не будут озвучиваться «из соображений конфиденциальности».

При этом представитель Еврокомиссии пояснил, что доходы, полученные от иммобилизованных активов РФ, также будут запрещены к выводу.

«Мы считаем законным рассматривать эти доходы, поскольку они возникли в результате иммобилизации, доступными для оплаты нами программ по реконструкции и восстановления Украины», - заключили в ЕК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если в Европе решат изъять замороженные российские активы, от Москвы потребуется симметричный или даже более весомый ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

