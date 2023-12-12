В Европе утвердили «механизм иммобилизации доходов от замороженных активов» РФ

Заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова заявила об утверждении «механизма иммобилизации доходов от замороженных активов» России, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что подробности предложения по активам Центробанка РФ не будут озвучиваться «из соображений конфиденциальности».

При этом представитель Еврокомиссии пояснил, что доходы, полученные от иммобилизованных активов РФ, также будут запрещены к выводу.

«Мы считаем законным рассматривать эти доходы, поскольку они возникли в результате иммобилизации, доступными для оплаты нами программ по реконструкции и восстановления Украины», - заключили в ЕК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если в Европе решат изъять замороженные российские активы, от Москвы потребуется симметричный или даже более весомый ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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