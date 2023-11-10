Bloomberg: Франция и Германия призвали не спешить с использованием российских активов

Силы ПВО перехватили украинские БПЛА над Крымом и Тульской областью СМИ: Первая за два года большая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 14 декабря Представителя России впервые не избрали в Международный суд ООН в Гааге Россиян призывают бороться с развитием мигрантофобии Винодельческие предприятия Крыма готовятся к Эногастрономическому «Ноябрьфесту»