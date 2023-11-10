Bloomberg: Франция и Германия призвали не спешить с использованием российских активов
Ряд стран ЕС, включая Германию, Францию, Бельгию и Италию, призвали не спешить использовать замороженные активы России, пишет Bloomberg.
Отмечается, что Франция предложила сначала гарантировать, что подобную формулу получения средств можно обосновать юридически. Также известно, что страны хотят разработать специальный документ, который решит эту проблему.
При этом 8 ноября президент Владимир Путин подписал указ о возможности обмена части заблокированных в России средств иностранцев на замороженные активы граждан РФ. В рамках указа совокупная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг не может превышать 100 тысяч рублей на одного резидента. Сделки заключаются посредством проведения торгов. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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