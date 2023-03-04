В Европарламенте заявили о необходимости расследовать подрыв «Северных потоков»
Европа оказалась в руках Вашингтона, считает депутат Европарламента Мик Уоллес, говоря о причастности США к подрыву «Северных потоков». Об этом пишет Exxpress.
По словам политика, диверсия на «Северных потоках», важнейшем для Европы инфраструктурном объекте, была спланирована.
«ЕС до сих пор не хочет знать, кто это сделал», — считает Мик Уоллес.
Он подчеркнул высокое значение расследования и также отметил отсутствие его результатов.
«Херш (американский журналист — прим. НСН) заявил, что США несут ответственность за подрыв. Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом? Что, во имя Бога, случилось с Европой?» – цитирует его РИА Новости.
Ранее депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бакхейт предложил Европейскому Союзу потребовать у США компенсацию за диверсию, совершенную на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», так как ряд европейских компаний понесли от этого прямые убытки, передает «Лента.ру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru