В Европарламенте призвали ЕС потребовать компенсацию у США за «Северные потоки»
Европейскому Союзу стоит потребовать у США компенсацию за диверсию, совершенную на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», так как ряд европейских компаний понесли от этого прямые убытки. Об этом в своем обращении к Еврокомиссии заявил депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бакхейт, передает «Лента.ру».
В своём послании евродепутат ссылается на расследование американского журналиста Сеймура Херша, ранее обвинившего Вашингтон в атаке на газопроводы.
По его словам, «Северный поток-2» важнейший проект энергетической инфраструктуры ЕС и способен полностью покрыть потребности Центральной Европы в газе.
Ранее, как сообщила НСН, в Еврокомиссии назвали спекуляцией расследование о теракте на «Северных потоках».
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