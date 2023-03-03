В Европарламенте призвали ЕС потребовать компенсацию у США за «Северные потоки»

Европейскому Союзу стоит потребовать у США компенсацию за диверсию, совершенную на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», так как ряд европейских компаний понесли от этого прямые убытки. Об этом в своем обращении к Еврокомиссии заявил депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бакхейт, передает «Лента.ру».

В своём послании евродепутат ссылается на расследование американского журналиста Сеймура Херша, ранее обвинившего Вашингтон в атаке на газопроводы.

Оставили улики? США вновь обвиняют в терактах на «Северных потоках»

По его словам, «Северный поток-2» важнейший проект энергетической инфраструктуры ЕС и способен полностью покрыть потребности Центральной Европы в газе.

Ранее, как сообщила НСН, в Еврокомиссии назвали спекуляцией расследование о теракте на «Северных потоках».

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Фото: кадр из видео TV 2/Bornholm
ТЕГИ:СШАЕвросоюзСеверный Поток-2Северный Поток
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