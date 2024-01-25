Словакия поддержала вступление Украины в ЕС
Словакия поддержала членство Украины в Евросоюзе. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
Вместе с тем Фицо добавил, что Украина должна отвечать всем критериям, необходимым для вступления в Европейский союз. Неподготовленное государство принесет блоку больше трудностей, чем пользы, подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, Фицо выразил уверенность, что ЕС достигнет соглашения об оказании миллиардной помощи Киеву в ходе саммита, который состоится 1 февраля.
Ранее Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины
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