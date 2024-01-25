Словакия поддержала вступление Украины в ЕС

Словакия поддержала членство Украины в Евросоюзе. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину

Вместе с тем Фицо добавил, что Украина должна отвечать всем критериям, необходимым для вступления в Европейский союз. Неподготовленное государство принесет блоку больше трудностей, чем пользы, подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Фицо выразил уверенность, что ЕС достигнет соглашения об оказании миллиардной помощи Киеву в ходе саммита, который состоится 1 февраля.

Ранее Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры