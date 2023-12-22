«Игра и торг?»: Венгрия заверяет союзников о вреде вступления Украины в ЕС
Орбан продолжает заявлять, что вступление Украины в ЕС принесет вред, выступает против такого решения, а также против выделения помощи Киеву сроком на пять лет. Между тем венгерского премьера уличили в «торге» по этим вопросам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение Евросоюза начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, планирует ли Брюссель принимать ее вместе с регионами, которые находятся под контролем РФ, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.
«Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – ред. НСН) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?», - заявил Орбан в интервью телеканалу HirTV.
Он отметил, что «украинцы верят, что сделали решающий шаг». Однако, указал Орбан, если все эти вопросы всплывут впоследствии, то процесс замедлится и выяснится, что «мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование».
ВЕНГРИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ В ЕС
Так, 14 декабря страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что постановление саммита является «символом надежды» для народов этих стран и европейского контингента.
При этом издание Politico сообщало, что венгерский премьер «временно отлучился» из зала, где проходило голосование. Позднее в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что Венгрия не стала мешать членам ЕС в принятии решения о переговорах о вступлении в объединение Украины, потому что Будапешт еще 75 раз сможет остановить прием Киева, а окончательное решение должны утвердить парламенты 27 стран-членов ЕС.
По его словам, пока что Венгрия ничего не теряет. Орбан также заверил, что в будущем венгерский парламент проголосует против вступления Украины в Евросоюз.
Таким образом, переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. В частности, переговоры о приеме Турции стартовали в 2005 году и никакой перспективы их окончания в обозримом будущем не просматривается.
Ряд экспертов и политологов отмечают, что Венгрия выступает категорически против принятия Украины в ЕС не просто из-за «вреда» объединению. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заявлял, что несогласие Венгрии со вступлением Украины в ЕС и предоставлением помощи Киеву – это торг Будапешта ради своей выгоды. По его словам, Венгрия хочет получить невыплаченные ей деньги ЕС, которые были заблокированы.
«Думал, что это принципиальная позиция, но выяснилось, что нет, Орбан торгуется. Мы получили почти половину заблокированных европейских денег, а это 10 из 22 млрд евро. Говорят, что Венгрия в ближайшем будущем может их получить… Венгрия торгуется, потому что еще вернутся к вопросу о выделении Украине 50 млрд евро. До этого Орбан может увидеть, что Венгрия получает деньги и другую половину тоже может выторговать. Если Венгрия получает половину заблокированных денег, тогда Орбан успешно играл, а если получит вторую половину – это совсем успех. Но что будет с Европой, это открытый вопрос», - сказал Штир.
В четверг, 21 декабря, Орбан заявил, что не видит смысла в идее ЕС о выделении Украине финансовой помощи сроком на пять лет, потому что неясно, как в эти годы будут развиваться события на украинской территории. Также он подчеркнул, что у Венгрии не должно быть общей границы с Россией.
ПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ ПРОЙДУТ ГОДЫ?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом. По его словам, пройдут годы, прежде чем государство реально вступит в Европейский союз, потому что сейчас оно к этому не готово.
«Это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя», - сказал Фицо.
Он отметил, что Киев не готов к членству в ЕС с точки зрения борьбы с коррупцией и функционирования демократии, что поставит Евросоюз в безвыходную ситуацию.
В свою очередь в России не верят во вступление Украины в ЕС. Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – это «утешительный приз» Киеву взамен помощи на 50 млрд евро.
«Данный шаг - не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима (президента Украины Владимира – ред. НСН) Зеленского», - говорила она на брифинге.
Президент России Владимир Путин заявлял, что если Евросоюз готов принять Украину с ее нынешней экономикой в свой состав, то «флаг в руки». При этом он подчеркнул, что российская сторона никогда не была против того, чтобы Киев приняли в ЕС.
Ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюзу не стоит давать украинцам ложных надежд относительно скорого присоединения государства к объединению. По его словам, Украина абсолютно не соответствует критериям для вступления из-за серьезного уровня коррупции во всех слоях общества. При этом Юнкер подчеркивал, что у ЕС уже был неудачный опыт с новыми членами и повторять его не нужно, передает «Радиоточка НСН».
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