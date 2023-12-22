«Игра и торг?»: Венгрия заверяет союзников о вреде вступления Украины в ЕС

ВЕНГРИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ В ЕС

Так, 14 декабря страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что постановление саммита является «символом надежды» для народов этих стран и европейского контингента.

При этом издание Politico сообщало, что венгерский премьер «временно отлучился» из зала, где проходило голосование. Позднее в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что Венгрия не стала мешать членам ЕС в принятии решения о переговорах о вступлении в объединение Украины, потому что Будапешт еще 75 раз сможет остановить прием Киева, а окончательное решение должны утвердить парламенты 27 стран-членов ЕС.

По его словам, пока что Венгрия ничего не теряет. Орбан также заверил, что в будущем венгерский парламент проголосует против вступления Украины в Евросоюз.

Таким образом, переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. В частности, переговоры о приеме Турции стартовали в 2005 году и никакой перспективы их окончания в обозримом будущем не просматривается.

Ряд экспертов и политологов отмечают, что Венгрия выступает категорически против принятия Украины в ЕС не просто из-за «вреда» объединению. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заявлял, что несогласие Венгрии со вступлением Украины в ЕС и предоставлением помощи Киеву – это торг Будапешта ради своей выгоды. По его словам, Венгрия хочет получить невыплаченные ей деньги ЕС, которые были заблокированы.

«Думал, что это принципиальная позиция, но выяснилось, что нет, Орбан торгуется. Мы получили почти половину заблокированных европейских денег, а это 10 из 22 млрд евро. Говорят, что Венгрия в ближайшем будущем может их получить… Венгрия торгуется, потому что еще вернутся к вопросу о выделении Украине 50 млрд евро. До этого Орбан может увидеть, что Венгрия получает деньги и другую половину тоже может выторговать. Если Венгрия получает половину заблокированных денег, тогда Орбан успешно играл, а если получит вторую половину – это совсем успех. Но что будет с Европой, это открытый вопрос», - сказал Штир.