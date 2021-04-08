Запах войны. Ситуация на Донбассе приковала внимание всего мира

Эффект разорвавшейся бомбы – банальное, но, пожалуй, единственно верное описание, применимое к высказыванию представителя Кремля о перспективах участия России в конфликте на Донбассе. Начало Киевом боевых действий в этом регионе может вынудить Россию встать на защиту своих граждан и стать «началом конца Украины», - заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий постсоветское пространство.

«Все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - сказал г-н Козак, вслед за президентом упомянув одно из самых кровавых событий времен распада бывшей Югославии.

В контексте высказывания о «защите своих граждан» уместно напомнить, что российские паспорта уже получили более 600 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик. По оценкам местных властей, в ЛНР и ДНР совокупно проживает более 3,5 миллионов человек.

Нынешняя эскалация на Донбассе – самая серьезная после установления 22 июля прошлого года перемирия, хотя прежде обстановка бывала и более напряженной, - отмечает РБК. В свою очередь, «Интерфакс» напоминает, что на фоне обострения на Донбассе Россия сосредоточила группировку Вооруженных сил у границы с Украиной. В Кремле заявили, что военные будут находиться у границы на территории России столько, сколько власти сочтут необходимым и целесообразным.

Обострение на Донбассе стало предметом телефонной беседы Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Меркель потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины.

Судьба требований немецкого канцлера очевидна с учетом высказываний представителя Кремля по российско-американским отношениям. А на этом треке Москва готова к худшим сценариям развития, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о подготовке новых американских санкций против России, в том числе возможной высылке работников посольства в Вашингтоне.

«Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям», - сказал Песков.

Комментируя высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал «тупой» линию Вашингтона в отношениях с Москвой, Песков сказал:

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках».

Во времена «холодной войны» каких только карикатур на Дядю Сэма не публиковали советские газеты. Но вот так, чтобы называть «тупыми», как говорится, «старожилы не упомнят».

