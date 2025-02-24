Кая Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России

На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе она напомнила, что 24 февраля было объявлено об введении 16-го пакета антироссийских ограничений.

«И мы продолжим работать над 17-м пакетом», — сказала она, не уточнив сроки введения и детали будущих рестрикций.

Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко заявил «Радиоточке НСН», что санкции Евросоюза против ещё 13 российских региональных банков никак не повлияют на систему.