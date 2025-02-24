Кая Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России

Евросоюз намерен подготовить 17-й пакет санкций против России из-за конфликта в Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе она напомнила, что 24 февраля было объявлено об введении 16-го пакета антироссийских ограничений.

«И мы продолжим работать над 17-м пакетом», — сказала она, не уточнив сроки введения и детали будущих рестрикций.

Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко заявил «Радиоточке НСН», что санкции Евросоюза против ещё 13 российских региональных банков никак не повлияют на систему.

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ФОТО: AP / ТАСС
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