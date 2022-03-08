В Европарламенте предупредили о последствиях отказа от импорта газа из России

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что отказ от российской нефти и газа станет для Евросоюза катастрофой, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Европа ведёт себя в вопросе санкций излишне эмоционально и уже не знает, что добавить к принятым рестрикциям, отмечает RT.

«Если мы пойдем ещё дальше и прервём поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе», — заключил Мариани.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил о подготовке плана, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииНефтьРоссийский ГазТранзит ГазаЕвросоюз
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