В Канаде вызвались снабжать США и мир нефтью вместо России

Канадская провинция Альберта может снабжать нефтью США и при необходимости весь мир в случае возможной приостановки экспорта сырья из России. Об этом заявили министр энергетики провинции Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни.

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Ранее стало известно, что США рассматривают Венесуэлу в качестве возможного альтернативного источника поставок нефти, если будут введены санкции против российского энергетического сектора.

Как написала Сэвидж в в своем Twitter, решение о замене «российских баррелей на венесуэльские» «нарочно не придумаешь».

«Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир», — считает министр.

В свою очередь, премьер Альберты удивился планам Вашингтона сменить экспортера нефти на Иран или Венесуэлу, отменив, что против этих стран уже действуют санкции. Кенни призвал президента США Джо Байдена обсудить поставки около миллиона баррелей нефти в день от «ближайшего друга и союзника США».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КанадаСШАНефть
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