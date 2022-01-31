В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами из-за слов о России

Депутат Европарламента Виола фон Крамен раскритиковала украинских властей, заявляющих о «панике по поводу нападения на Украину».

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Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что США «сеют панику» из-за якобы готовящегося нападения России на Украину. По словам парламентария, уже прошло по меньшей мере пять «точных дат» начала российского «вторжения», отмечает телеканал «360».

«Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?», — написала фон Крамен в Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна экономически страдает из-за паники по поводу возможного «вторжения» РФ, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвропарламентРоссияУкраина
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