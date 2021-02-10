В Еврокомиссии заявили, что Россия «дезинформирует» Украину в вопросе вакцинации от COVID-19

Домбровскис заявил, что массовая вакцинация жителей Украины может начаться в течение февраля. Вице-президент при этом отметил, что Россия ведет дезинформацию по поводу вакцинации, но не привел конкретных примеров. По словам Домбровскиса, в Еврокомиссии могут помочь в борьбе с "дезинформацией и скептицизмом по вакцинам".

Украина планирует запустить в следующем месяце Центр противодействия дезинформации. По мнению президента страны Владимира Зеленского, украинским властям нужно бороться с фейками, которые Россия якобы запускает в медиапространство Украины.

Агентство напоминает, что представитель Еврокомиссии Петер Стано ранее заявлял, что "украинский медиаландшафт подвергается пророссийским кампаниям по дезинформации".