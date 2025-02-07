В Еврокомиссии заявили, что Грузия не соответствует ожиданиям Евросоюза
Грузинские власти продолжают предпринимать шаги по откату от демократических стандартов. Об этом говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.
Они указали, что поспешное принятие парламентом Грузии более жёстких наказаний за протестные действия «будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества».
Каллас и Кос отметили, что одобренные поправки «существенно подорвут права на свободу слова, свободу собраний и свободу СМИ».
«Эти события знаменуют собой серьёзный откат назад в демократическом развитии Грузии и не соответствуют любым ожиданиям от страны - кандидата на вступление в ЕС», - подчёркивается в заявлении.
Ранее постпреды 27 стран Евросоюза приняли решение приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru