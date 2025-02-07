В Еврокомиссии заявили, что Грузия не соответствует ожиданиям Евросоюза

Грузинские власти продолжают предпринимать шаги по откату от демократических стандартов. Об этом говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.

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Они указали, что поспешное принятие парламентом Грузии более жёстких наказаний за протестные действия «будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества».

Каллас и Кос отметили, что одобренные поправки «существенно подорвут права на свободу слова, свободу собраний и свободу СМИ».

«Эти события знаменуют собой серьёзный откат назад в демократическом развитии Грузии и не соответствуют любым ожиданиям от страны - кандидата на вступление в ЕС», - подчёркивается в заявлении.

Ранее постпреды 27 стран Евросоюза приняли решение приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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