В Еврокомиссии заявили, что Грузия не соответствует ожиданиям Евросоюза

Они указали, что поспешное принятие парламентом Грузии более жёстких наказаний за протестные действия «будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества».

Каллас и Кос отметили, что одобренные поправки «существенно подорвут права на свободу слова, свободу собраний и свободу СМИ».

«Эти события знаменуют собой серьёзный откат назад в демократическом развитии Грузии и не соответствуют любым ожиданиям от страны - кандидата на вступление в ЕС», - подчёркивается в заявлении.

Ранее постпреды 27 стран Евросоюза приняли решение приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов, сообщает «Свободная пресса».

