СМИ: Зурабишвили попросила США защитить Грузию от России

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила лидера США Дональда Трампа «защитить» республику от России. Об этом пишет The Hill.

По данным издания, Зурабишвили сказала Трампу, что Грузия — это стратегический регион, и Вашингтон не должен забыть о нем.

«Она заявила, что США должны дать отпор России, которая использует Грузию "как игровую площадку"», — отмечается в материале.

Экс-президент считает, что РФ якобы способствует разжиганию политического кризиса в Грузии, и если США не будут вовлечены в дела региона, он «перейдет к России, к Китаю».

Ранее СМИ сообщили, что Саломе Зурабишвили намерена продвигать идею о необходимости войны между Грузией и Россией, напоминает RT.

