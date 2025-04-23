В Еврокомиссии выступили против предложения признать Крым российским

Украина должна сама определять условия прочного и справедливого мира. Об этом журналистам заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

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Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что США намерены предложить Киеву признать Крым российским, он указал, что Евросоюз настаивает на территориальной целостности Украины.

«Для Евросоюза отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым», - заключил Мерсье.

Ранее СМИ сообщили, что Госсекретарь США Марко Рубио не поехал на встречу в Лондон после заявления украинского президента Владимира Зеленского о неприятии варианта с признанием Крыма территорией РФ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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