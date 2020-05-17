В Еврокомиссии Россию обвинили в распространении «теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано высказал мнение ЕК о том, что «источники из России» дезинформируют страны Евросоюза и распространяют там теории заговора о ситуации с COVID-19. Интервью чиновника опубликовала газета Bild.
«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может оказать существенное влияние на здравоохранение», — цитирует Питера Стано RT.
Ранее НСН писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла публикации западных СМИ, которые обвинили российские власти в манипуляциях со статистикой смертности от COVID-19. Голикова напомнила, что российским больницам выгодно ставить диагноз COVID-19, чтобы получать выплаты из ФОМСа на зарплату врачей и лекарства.
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