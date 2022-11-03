Национальный расчетный депозитарий обратился в совет Европы для обжалования санкций
Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет Европы для обжалования введенных против него санкций. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи.
НРД подал обращение в СЕ накануне в рамках административной процедуры обжалования решения о включении в санкционные списки.
«Работа по обращению в Совет Европы ведется параллельно с обжалованием санкций ЕС в суде общей юрисдикции ЕС. НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью высвобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка», — отмечается в сообщении.
В июне Евросоюз ввел санкции против НРД, отметив, что депозитарий играет важную роль в функционировании российской финансовой системы, напоминает телеканал «360». Позже НРД подал в суд Евросоюза в Люксембурге иск об отмене введенных против него ограничений, пишет RT.
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