Национальный расчетный депозитарий обратился в совет Европы для обжалования санкций

НРД подал обращение в СЕ накануне в рамках административной процедуры обжалования решения о включении в санкционные списки.

«Работа по обращению в Совет Европы ведется параллельно с обжалованием санкций ЕС в суде общей юрисдикции ЕС. НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью высвобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка», — отмечается в сообщении.

В июне Евросоюз ввел санкции против НРД, отметив, что депозитарий играет важную роль в функционировании российской финансовой системы, напоминает телеканал «360». Позже НРД подал в суд Евросоюза в Люксембурге иск об отмене введенных против него ограничений, пишет RT.

